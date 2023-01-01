За первое полугодие транспортная полиция Прикамья раскрыла 75% хищений госимущества Хищения в сфере грузовых перевозок раскрывались в 88,9% случаев Поделиться Твитнуть

В Пермском линейном отделе МВД России на транспорте подвели итоги работы транспортной полиции края за первое полугодие 2023 года. За отчётный период зафиксирован рост числа заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Всего в транспортной полиции региона подобная информация регистрировалась 2154 раза.

Подавляющее большинство преступлений было связано с незаконным оборотом наркотиков. Также было выявлено 9 случаев хищения государственного имущества с 75-процентной раскрываемостью и 20 фактов хищения личного имущества граждан. Раскрываемость этого вид преступлений составила 66,7%.

Хищения в сфере грузовых перевозок раскрывались в 88,9% случаев.

Силами сотрудников подразделений охраны порядка и патрульно-постовой службы Пермского ЛО МВД России на транспорте за 6 месяцев 2023 года было сопровождено более 1600 поездов дальнего следования и пригородного сообщения. Преступлений не допущено.

С начала года в ПДН транспортной полиции Перми доставлялись 150 детей и подростков. Из них 132 были доставлены за административные правонарушения, 7 — за безнадзорность, а 5 — за самовольный уход из дома. Также было направлено 4 уголовных дела в суд по преступлениям, совершённым несовершеннолетними в составе смешанных групп. В основном, такие преступления совершаются подростками из неблагополучных семей.

В июле 2023 года было зарегистрировано два случая детского травматизма. Один случай связан с наездом подвижным составом, а второй — с получением травмы от контактных электросетей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.