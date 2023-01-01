В Перми с территории Черняевского леса вывезли более 400 кубометров валежника Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В течение прошлой недели в Черняевском лесу Перми была произведена уборка более 80 кубометров валежника, а всего за 2023 год с территории леса вывезли более 400 кубометров сухих и упавших деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе пермской мэрии.

Эти работы выполняются в целях поддержания эстетического вида, соблюдения пожарной и санитарной безопасности в лесу. Также уборка поваленных и погибших деревьев помогает предотвратить возникновение лесных пожаров. Мёртвые деревья могут стать источником возгорания, особенно в период сухой погоды.

Кроме того, добавили в администрации, уборка поваленных и аварийных деревьев является мерой санитарной безопасности. Мёртвые и повреждённые деревья могут стать местом размножения вредителей и болезней, которые могут распространиться на другие растения в лесу. Удаление таких деревьев помогает сохранить здоровье и благополучие лесной экосистемы.

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