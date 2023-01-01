В Пермском крае осудили мужчину, который до смерти забил знакомого деревянной палкой
Собранные Суксунским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 31-летнего жителя Ординского муниципального округа Пермского края. Он был признан виновным в совершении убийства.
Суд установил, что в апреле 2023 года в состоянии алкогольного опьянения виновный нанёс множественные удары деревянной палкой своему знакомому с целью причинения смерти. Потерпевший скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Виновному было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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