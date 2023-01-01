В Пермском крае осудили мужчину, который до смерти забил знакомого деревянной палкой Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Собранные Суксунским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 31-летнего жителя Ординского муниципального округа Пермского края. Он был признан виновным в совершении убийства.

Суд установил, что в апреле 2023 года в состоянии алкогольного опьянения виновный нанёс множественные удары деревянной палкой своему знакомому с целью причинения смерти. Потерпевший скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Виновному было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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