Андрей Стрельцов Пермский спортсмен стал обладателем Кубка страны по конному троеборью Максим Вакин победил среди всадников на лошадях шести лет Поделиться Твитнуть

фото: минспорта Пермского края

В Подмосковье завершился розыгрыш Кубка России по троеборью LL Соревнования проходили три дня. В воскресенье состоялся кросс, после которого определились победители и призёры.

Первое место среди всадников на лошадях шести лет занял спортсмен Пермского края Максим Вакин на жеребце Райнур. При этом, если в первый день стартов он был вторым, а на второй день третьим, то кросс принёс ему общую победу.

Конное троеборье состоит из манежной езды, полевых испытаний или кросса, преодоления препятствий или​ конкура. Пермские спортсмены традиционно успешно выступают в этой дисциплине.

​ Максим Вакин является мастером спорта. Он член сборной команды России по троеборью, неоднократный победитель Кубка и Чемпионата России по троеборью, победитель этапа Кубка Мира по троеборью, победитель и призёр международных соревнований в этом виде спорта.

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