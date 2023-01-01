В Перми регистрация смертей передана единому специализированному отделу ЗАГС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 августа регистрация смертей на территории Перми начала осуществляться в Специализированном отделе ЗАГС по адресу: Пермь, ул. Газеты Звезда, 8. В районных отделениях ЗАГС (Дзержинском, Индустриальном, Мотовилихинском, Кировском, Орджоникидзевском, Свердловском) продолжают осуществлять регистрацию всех иных видов актов гражданского состояния. Об этом сообщили в ЗАГСе Перми, предложив за подробной информацией обращаться по телефону: 210-12-28.

Как передаёт «В курсе.ру», позднее было решено отделам Кировского и Орджоникидзевского районов из-за своей удаленности от центра оставить право регистрировать смерть. Кроме того, до 1 сентября действует переходный период, когда пермяки ещё могут регистрировать смерть в районных отделах.

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