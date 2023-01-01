В Пермском крае загорелся бензовоз Пострадавших и погибших нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В воскресенье, 6 августа, в МЧС поступило сообщение о том, что на 31 км автодороги Пермь — Березники загорелся бензовоз. В 10 час. 30 мин. к месту вызова выехали девять пожарных, которые на месте установили, что горят автомобильные шины бензовоза.

Огонь на площади 1,5 кв. м ликвидировали в 10 час. 40 мин. Происшествие квалифицировали как ДТП.

Пострадавших и погибших нет.

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