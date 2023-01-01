В Пермском крае за сутки зарегистрированы три лесных пожара Один удалось потушить Поделиться Твитнуть

Лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

За минувшие сутки, 5 августа, на территории Пермского края возникло три очага лесных пожаров. Их общая площадь 0,8 га. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Прикамью.

Уточняется, что два очага зафиксировано в Гайнском МО на общей площади 0,5 га и один очаг в Ильинском ГО на площади 0,3 га.

Один очаг в Гайнском МО (0,2 га) был ликвидирован, другой (0,3 га) локализован. Пожар в Ильинском ГО пока локализовать не удаётся.

По информации ЕДДС Перми 6-7 августа местами в Пермском крае ожидается высокая пожарная опасность (4 класс). При обнаружении возгорания нужно немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона — «01». Обязательно указать наименование объекта защиты, адрес места расположения объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию.

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