Авиакомпания прислала пассажирам SMS об отмене рейса из Минеральных Вод в Пермь Люди планируют обращаться в суд Поделиться Твитнуть

Авиакомпания «Азимут» разослала SMS пассажирам рейса Минеральные Воды — Пермь, назначенного на 4 августа, сообщения об отмене перелёта. Рейс Пермь — Минеральные Воды 5 августа также был отменён. Как стало известно 59.ru, в авиакомпании заявили пассажирам, что самолёт не смог вылететь «из-за производственной необходимости». Других пояснений не последовало.

По словам людей, ни питания, ни проживания застрявшим в аэропорту пермякам авиаперевозчик не предоставил. Часть пассажиров была вынуждена добираться до Перми через Москву. Пермяки заявляют, что намерены судиться с компанией.

В транспортной прокуратуре сообщения СМИ пока не комментируют.

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