Андрей Стрельцов «Амкар» проиграл в Иваново Это первое поражение пермской команды в этом сезоне Поделиться Твитнуть

Фото: группа "ФК «Текстильщик» Иваново" на сайте "ВКонтакте"

В матче четвёртого тура Первенства России по футболу среди команд Второй лиги (дивизион «Серебро») «Амкар» на выезде сыграл с «Текстильщиком». До этого поединка в активе пермского футбольного клуба было две победы и одна ничья. Но матч в Иваново не задался для подопечных Ивана Черенчикова. Пропустив на 33-й минуте, они так и не смогли отыграться. Итог — победа «Текстильщика» со счётом 1-0. Это первое поражение «красно-чёрных» в турнире и первая победа команды из Иваново.

Следующий матч пермский футбольный клуб проведёт на домашнем стадионе 12 августа против ФК «Форте» (Таганрог).





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