Алёна Бронникова В Перми 10 августа состоится шоу-капустник в честь дня рождения Евгения Панфилова Билеты можно приобрести с банкетным сопровождением Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено организаторами капустника "День рождения Евгения Панфилова"

В концертном зале «Атмосфера» в Перми 10 августа пройдёт шоу-капустник в честь дня рождения хореографа Евгения Панфилова. Мероприятие запланировано в формате банкета-капустника, где гости будут сидеть за столами. Билеты можно купить сразу с банкетным сопровождением.

Пермский хореограф и танцовщик Евгений Панфилов в 90-е годы создал целую империю современного танца и уникальный театр своего имени, отмечают организаторы. В этот день ему исполнилось бы 68 лет.

«Мы воссоздаём атмосферу театрального банкета после премьеры, какие не раз проводились в театре. Мы были большой семьёй, ей и остаемся. Зрителей и артистов на сей раз не будет разделять сцена, это будет большое и душевное застолье для всех, кто любил Мастера и его театр. Мы будем травить байки, каждый коллектив будет рассказывать свою часть истории о Евгении Панфилове, танцевать его хореографию», — рассказала организатор мероприятия, дочь мастера, хореограф Арина Панфилова.

Она добавила, что участники исполнят известные номера, которые покорили сердца многих зрителей. Гости смогут увидеть уникальные видео и фото с мастером, которых нет нигде в интернете. Закончится мероприятие дискотекой, где все желающие смогут присоединиться к артистам и потанцевать вместе с ними.

В шоу примут участие театры, созданные Евгением Панфиловым: «Импульс», «Bell cordebalet», «Балет Толстых» и «Бойцовский клуб», современный театр, а также основной состав театра времён перехода в статус государственного. Возрастное ограничение 6+. Мероприятие состоится в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте Qtickets за 700 руб. Стоимость билета, включающего банкет, составляет 1200 руб.





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