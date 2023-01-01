На ремонт памятника Славянову в Мотовилихе власти Перми готовы потратить 1,5 млн рублей Заявки на конкурс принимаются до 9 августа Поделиться Твитнуть

Фото: сайт МАУК «Городской центр охраны памятников» г. Перми

В Мотовилихинском районе Перми отремонтируют «Памятник электротехнику Н.Г. Славянову». Согласно размещённой на сайте госзакупок информации, заказчиком является МАУК «Городской центр охраны памятников».

Начальная цена составляет почти 1,5 млн руб. Заявки принимаются до 9 августа. Итоги подведут на следующий день. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 29 сентября 2023 года.

Памятник является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения. Субсидия предоставлена заказчику на выполнение муниципального задания.

Подрядчик обязан иметь лицензию на осуществление деятельности по сохранению ОКН народов РФ, включающую работы по реставрации, консервации и воссозданию конструкций из естественного и искусственного камней, а также по ремонту и приспособлению объектов. После подписания договора в течение трёх рабочих дней исполнитель должен предоставить на утверждение график производства ремонта объекта. Общий гарантийный срок составляет 60 месяцев с даты подписания документов о выполненных работах.





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