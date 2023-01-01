Алёна Бронникова В Перми прошли рейды по нелегальным торговым точкам Активность увеличилась в связи с сезонностью Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Сотрудники администраций Индустриального и Мотовилихинского районов Перми 2 и 3 августа провели рейды по пресечению стихийной торговли на улицах. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В Мотовилихе торговля в неустановленных местах была выявлена по ул. Гайдара, 13 и ул. Тургенева, 23. Организаторы привлечены к административной ответственности. В Индустриальном районе в ходе рейдов по ул. Карпинского, Мира и Стахановской было составлено три протокола.

«Действительно, последние недели в связи с сезонностью несанкционированная торговля на улицах района активизировалась. Беру данную проблему на ежедневный личный контроль. Да, есть проблемы. Установка торговых объектов на частных придомовых территориях, миграции овощных палаток, но ищем пути решения и выполняем задачи», — рассказал глава Индустриального района Дмитрий Дробинин.

Сумма штрафа за торговлю в неустановленном месте составляет 3 тыс. руб. Жители могут продавать свою сельскохозяйственную продукцию только в специально оборудованных местах.

Во время заседания правительства в среду губернатор региона Дмитрий Махонин прогрозил главам районов Перми увольнениями за нелегальные торговые точки. Он отметил, что к августу ситуация изменилась в худшую сторону, в особенности в Индустриальном и Мотовилихинском районах.

«Если вы желаете возглавлять колхозные рынки, значит, надо это делать. Тогда меняйте работу, я готов этому способствовать», — возмутился он.





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