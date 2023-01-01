После массовой драки в Перми пять человек попали в больницу Поделиться Твитнуть

фото: ЧП ДТП Пермь

В ночь на 1 августа в Перми в подъезде многоквартирного дома по ш. Космонавтов и во дворе произошла массовая драка. Причиной стал конфликт между двумя компаниями, в которых были и мужчины, и женщины.

На кадрах, попавших в сеть, видно, как дерутся и те и другие.

В управлении МВД по Пермскому краю изданию perm.aif.ru прокомментировали инцидент. Полицейские сообщили, что действительно выезжали на такой вызов в Индустриальный район Перми. Приезжали следственно-оперативная группа и группа немедленного реагирования. Двое мужчин были госпитализированы. Личности нескольких участников ссоры установлены.

В минздраве «Новому компаньону» рассказали, что в больницу после драки были доставлены пять пациентов (три женщины и двое мужчин). Все осмотрены медицинскими работниками, им оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент только один мужчина продолжает лечение в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Выясняются обстоятельства происшествия, опрашиваются участники инцидента и свидетели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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