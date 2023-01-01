В ходе спецоперации погиб 40-летний контрактник из Краснокамского округа Прикамья У Ильи Веснина остались жена и две дочери Поделиться Твитнуть

Илья Веснин

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В ходе специальной военной операции на Украине 14 июля погиб житель Краснокамского округа Пермского края рядовой Илья Веснин. Об этом сообщили в окружной администрации, выразив соболезнования родным и близким солдата.

Илья Веснин родился 30 июня 1983 года в п. Юго-Камский, воспитывался в многодетной семье военнослужащего. Ранее он уже принимал участие в боевых действиях на территории Чечни, служил разведчиком, был награждён нагрудным знаком «Гвардия».

В январе 2023 года Илья поступил на военную службу по контракту и был направлен в зону СВО.

У Ильи Веснина остались жена и две дочери.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в специальной военной операции на Украине погиб житель Красновишерского городского округа 38-летний Пётр Суранов.





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