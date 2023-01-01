В зоне СВО погиб мобилизованный житель Красновишерского округа Прикамья Петру Суранову было 38 лет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В специальной военной операции на Украине погиб житель Красновишерского городского округа 38-летний Пётр Суранов, об этом сообщили в местной администрации, выразив соболезнования родным и близким солдата.

Пётр Суранов родился в деревне Ивачина Красновишерского района в большой многодетной семье. В 2000 году окончил учёбу в Бычинской школе, получил профессиональное техническое образование, отслужил в рядах российской армии. Осенью 2022 года мужчина был мобилизован и направлен в зону СВО.

Похороны Петра Суранова состоялись 2 августа.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о гибели после ранения на Украине 24-летнего уроженца Добрянки Василия Катаева.

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