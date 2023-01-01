После ранения в зоне СВО скончался уроженец Добрянки Василию Катаеву было 24 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В госпитале в Подмосковье после ранения, полученного в зоне специальной военной операции на Украине, скончался уроженец Добрянки Пермского края Василий Катаев. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Родился Василий в 1999 году, учился в Добрянской школе № 2, в 2019 году по специальности «энергоснабжение» окончил Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. Сюзёва.

В 2019 году Катаев уехал жить и работать в Санкт-Петербург.

«Василий обладал гениальными идеями, а также очень хорошо разбирался в компьютерах. Кроме того, он был победителям многочисленных грантов в сфере информационных технологий», — говорится в сообщении.

Василий Катаев попал в зону специальной военной операции 31 мая этого года, но уже через девять дней был тяжело ранен, а спустя ещё неделю скончался в больнице.

Администрация Добрянского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Василия: «Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка друзей и всех добрянцев поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты».

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