Алёна Бронникова В Кунгуре пожарные спасли из горящего дома 10 человек, в том числе троих детей Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём Поделиться Твитнуть

В многоквартирном доме по ул. Степана Разина в Кунгуре 3 августа в одной из квартир на четвёртом этаже произошёл пожар. Краевая служба спасения сообщает, что сообщение о задымлении поступило в 10:28 от мужчины, проживающем на пятом этаже. До прибытия пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировались пять человек.

«По прибытию к месту пожара в 10:31 было установлено, что происходит открытое горение бытовых вещей и имущества квартиры. Существовала угроза жизни и здоровью людей, которые из-за плотного задымления не смогли самостоятельно выбраться наружу», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудникам пожарно-спасательной части и газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств удалось спасти находящихся в здании 10 человек, в том числе троих детей. В тушении принимали участие 20 человек и 6 единиц техники. Горение удалось ликвидировать в 10:37. Площадь пожара составила 3 кв. м.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.