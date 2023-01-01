Жителей Прикамья предупредили о 30-градусной жаре в выходные дни
Возможны кратковременные дожди и грозы
В выходные, 5 и 6 августа, в Пермском крае ожидается жаркая погода с кратковременными дождями и грозами, которые пройдут не повсеместно. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пермский гидрометцентр.
В субботу ночью осадков не ожидается, под утро возможен туман, днём небольшие и умеренные дожди пройдут в западных и восточных районах региона, в Перми будет сухо. Температура воздуха +25…+30, в Перми +29.
В воскресение ночью и утром в центральных и восточных районах, в том числе в Перми, пройдут дожди с грозами. Днём осадки прекратятся. Температура воздуха +23…+28 градусов, в Перми +27.
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