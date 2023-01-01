Пермскую компанию «Иолла» возглавил Алексей Пастухов Назначение состоялось 2 августа Поделиться Твитнуть

Пермскую компанию «Иолла», которая ранее принадлежала бывшему депутату Заксобрания Прикамья Игорю Пастухову, возглавил его сын Алексей Пастухов. Назначение на должность гендиректора состоялось 2 августа, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Алексей Пастухов уже возглавляет также принадлежавшую отцу пермскую компанию «Орион» (занимается оптовой торговлей производственным электротехническим оборудованием) и ООО «Иолла-рыбалка, туризм» (розничная торговля спортивным оборудованием). Обе компании зарегистрированы по адресу «Иоллы» на ул. Стахановская, 54.

Промышленно-производственная группа «Иолла» — одна из ведущих компаний по разработкам и производству электрических машин малой мощности. Основным направлением производственной деятельности предприятия является выпуск электродвигателей и электровентиляторов общепромышленного и военного назначения.

Напомним, в конце июля экс-депутат ЗС Игорь Пастухов скончался в результате продолжительной болезни.





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