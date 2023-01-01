Алёна Бронникова В Перми простятся с гендиректором ООО «Иолла» Игорем Пастуховым Экс-депутат заксобрания Пермской области скончался 23 июля Поделиться Твитнуть

После продолжительной болезни скончался генеральный директор ООО «Иолла», бывший депутат Законодательного собрания Пермской области Игорь Пастухов. О его смерти 23 июля сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Дата и место похорон пока не известны. Планируется, что церемония прощания состоится в узком кругу, куда пригласят только родственников.

Игорь Пастухов родился в селе Тюш Октябрьского района Пермской области. Работать начал 15-летним подростком в колхозе. Выпускник Пермского сельскохозяйственного института по специальности «экономист-организатор». После службы в армии работал в милиции. Затем занимал должности коммерческого директора Российской школы предпринимателей, внешнего управляющего пермского АО «Эвестур», главы совета директоров ЗАО «Пермский электротехнический завод». В Заксобрание Пермской области был избран в 2001 году.

Его осудили в 2006 году на шесть лет лишения свободы за изнасилование 16-летнего подростка. В марте 2009 года он досрочно освободился, а летом 2012 года добился снятия судимости. Через три года он восстановился и на работе: с 30 октября 2012 года он является генеральным директором ООО «Промышленно-производственная группа «ИОЛЛА» (создана на базе бывшего электротехнического завода «Эвестур»).





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