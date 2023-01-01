С января по май 2023 года 74% организаций Прикамья получили прибыль Но её объём значительно ниже, чем в прошлом году Поделиться Твитнуть

По данным оперативной статотчётности за январь-май 2023 года в целом по краю 74% обследованных организаций завершили период с прибылью. Её объём составил 129,2 млрд руб., это на 57,1% ниже уровня АППГ. Сумма убытка нерентабельных организаций края уменьшилась по сравнению с АППГ на 28,1% и составила 8,5 млрд руб. Об этом со ссылкой на Пермьстат сообщает «Рифей».

Доля прибыльных организаций в промышленности края за отчётный период составила 72,7%. Полученная ими прибыль достигла 111,5 млрд руб. Это на 60,6% ниже показателя за январь-май 2022 года.

За период январь-май 2023 года предприятия Прикамья показали положительный сальдированный финансовый результат в размере 120,7 млрд руб., что на 58,3% ниже аналогичного периода прошлого года.

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