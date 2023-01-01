В Пермском крае за покушение на наркоторговлю осудили бывшего полицейского из Башкортостана В отношении второго фигуранта уголовное дело направлено в суд Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В Пермском крае суд вынес приговор бывшему сотруднику МВД по Республике Башкортостан. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотического средства группой в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Организатору преступления назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, полицейских из Стерлитамака задержали ночью 21 августа прошлого года в краевом центре. В их джипе нашли свёрток, а в нём 500 г мефедрона, которые, по мнению следствия, троица забрала в лесу и собиралась продать. Один из задержанных вину отрицал, заявляя, что участвовал в оперативном мероприятии по борьбе с наркотиками.

После служебной проверки в МВД по Республике Башкортостан задержанных сотрудников уволили из органов внутренних дел. В отношении одного уголовное преследование прекращено в связи с его смертью. В отношении последнего фигуранта уголовное дело пока только направлено в суд.





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