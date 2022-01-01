Задержанных в Перми полицейских из Башкортостана арестовали на два месяца Их подозревают в приобретении, хранении и покушении на сбыт наркотиков Поделиться Твитнуть

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Задержанные в Перми трое полицейских из Башкортостана арестованы на два месяца по делу о наркотиках. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили что возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», и по ч. 3 ст. 30 УК РФ.

Полицейских из Стерлитамака задержали ночью 21 августа в краевом центре. В их джипе нашли свёрток, а в нём 500 г мефедрона, которые, по мнению следствия, троица забрала в лесу и собиралась продать.

Как сообщает тг-канал Baza, один из задержанных вину отрицает, заявляя, что участвовал в оперативном мероприятии по борьбе с наркотиками.

Министр внутренних дел по Республике Башкортостан Роман Деев начал служебную проверку.

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