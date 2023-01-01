МАК проверит причины крушения самолёта, где погиб совладелец пермского аэродрома Поделиться Твитнуть

фото: МЧС по Красноярскому краю

Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) сформирована комиссия по расследованию причин падения гидросамолёта Borey RA-3175G в районе города Дудинка Красноярского края. В результате ЧП погибли два человека, в том числе владелец пермского аэродрома «Луговское» Василий Смирнов.

Авиакатастрофа произошла 2 августа, около 7 час. утра по московскому времени при выполнении взлёта с акватории реки Дудинка. После столкновения с землёй вспыхнул пожар. По факту крушения самолёта возбуждено уголовное дело.

Аэродром «Луговское» находится под Усть-Качкой Пермского МО, принадлежит ООО «Аэродром Луговское». Василий Смирнов являлся совладельцем компании наряду с Иваном Зыковым и Ириной Суетиной.

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