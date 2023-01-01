В Красноярском крае в авиакатастрофе погиб один из владельцев пермского аэродрома Частный гидросамолёт потерпел крушение Поделиться Твитнуть

фото: МЧС по Красноярскому краю

В среду, 2 августа, около 7 час. утра по московскому времени в районе промзоны Лесобиржа города Дудинки Красноярского края при выполнении взлёта с акватории реки Дудинка потерпел крушение частный гидросамолёт. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. После столкновения с землёй вспыхнул пожар. На борту находились два человека, они погибли, уточнили в правоохранительных органах.

Как сообщает источник издания «В курсе.ру», одним из погибших был владелец пермского аэродрома «Луговское» Василий Смирнов.

По факту крушения самолёта возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

Аэродром «Луговское» находится под Усть-Качкой Пермского МО, принадлежит ООО «Аэродром Луговское». Общество было зарегистрировано в Перми в 2021 году. Совладельцами компании стали Иван Зыков (владеет несколькими IT-компаниями), гендиректор ТД «Стройпанелькомплект» Ирина Суетина и Василий Смирнов.

Аэродром был построен на базе бывшей посадочной площадки сельхозавиации и предназначен для самолетов класса «А» и вертолётов. Около 15 лет назад владельцем «Луговского» стал Александр Флегинский, который затем продал актив ООО.

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