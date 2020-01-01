Продан аэродром под Усть-Качкой Новые владельцы пока не готовы рассказать о планах развития площадки Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Флегинский

Аэродром «Луговское» под Усть-Качкой, принадлежавший владельцу пермских кинотеатров Александру Флегинскому, выкупило ООО «Аэродром Луговское». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, сделка уже закрыта.

Аэродром был построен на базе бывшей посадочной площадки сельхозавиации и предназначен для самолетов класса «А» и вертолётов. Около 15 лет назад владельцем «Луговского» стал Александр Флегинский.

ООО «Аэродром Луговское» было зарегистрировано в Перми в конце августа. Совладельцами компании стали Иван Зыков (владеет несколькими IT-компаниями), гендиректор ТД «Стройпанелькомплект» Ирина Суетина и Василий Смирнов.

Сейчас идет оформление документов на регистрацию перехода права собственности. Когда этот процесс будет завершён, новые владельцы аэродрома обещают рассказать о планах развития площадки.





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