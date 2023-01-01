В учреждениях ГУФСИН Прикамья снизилась заболеваемость туберкулезом Поделиться Твитнуть

Исправительная колония №30

В ГУФСИН России по Пермскому краю подвели итоги работы за первое полугодие 2023 года. Как сообщили в пресс-службе ведомства, з этот период в исправительных учреждениях региона была предотвращена передача более 11 литров спиртных напитков и 193 граммов наркотиков. Также было изъято 97 единиц средств мобильной связи.

За шесть месяцев не было случаев массовых беспорядков, групповых неповиновений, побегов из-под охраны или при конвоировании.

Также продолжалась работа по развитию производства в учреждениях ГУФСИН. За полугодие было выпущено товаров, выполнено работ и оказано услуг на сумму 0,8 млрд. руб. Было привлечено 5498 осужденных к оплачиваемому труду. Заключено 62 государственных контракта и договора на поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ с муниципальными образованиями на общую сумму 23,7 млн. руб., что позволило трудоустроить 193 осужденных.

В рамках развития альтернативных видов наказания, не связанных с лишением свободы, в апреле был открыт изолированный участок в городе Березники, который функционирует как исправительный центр при исправительной колонии №28. В Пермском крае в настоящее время действуют 2 исправительных центра и 5 участков, функционирующих как исправительный центр при колониях.

Особое внимание уделялось медицинскому обслуживанию подозреваемых, обвиняемых и осужденных, и на данный момент прослеживается снижение заболеваемости туберкулезом в исправительных учреждениях Прикамья.

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