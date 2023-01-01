Алёна Бронникова На обустройство долины реки Данилихи пермские власти готовы потратить 305,5 млн рублей Работы планируется закончить к ноябрю 2024 года Поделиться Твитнуть

Проект благоустройства долины реки Данилихи

Администрация Перми

Власти Перми объявили конкурс на выполнение работ по благоустройству общественной территории в долине реки Данилихи. Информация появилась на сайте госзакупок.

Начальная цена составляет 305 449 875 руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 августа, победитель будет определён 23 августа. Контракт будет заключён с МКУ «ГорЗеленСтрой».

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет провести работы по благоустройству экопарка «Долина реки Данилихи» на территории трёх участков: сквер Каменских, парк у Центрального рынка в Дзержинском районе и Серебрянский парк — в Свердловском. Площадь в границах благоустройства составляет 13 га, застройки — 0,06 га, планируемых покрытий — 1,99 га, озеленения — 2,95 га.

Работы запланированы в шесть этапов. Сроки исполнения — от 2 сентября 2023 до 1 ноября 2024 года.

Напомним, сейчас в Перми реализуется масштабный проект «Зелёное кольцо». Он направлен на обустройство общественных пространств и экологическое восстановление долины реки Егошихи (включая Егошихинский культурно-мемориальный парк), долины реки Данилихи и благоустройство особо охраняемой природной территории «Черняевский лес», в том числе парка культуры и отдыха «Балатово».





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