Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермь приедет владелец самой большой в мире коллекции изображений коров Слёт коллекционеров состоится на борту теплохода Поделиться Твитнуть

Коллекция Ирины вошла в Книгу рекордов России/Из архива Ирины Бочковой

Ассоциация частных музеев и коллекционеров Прикамья проводит свой традиционный слёт в этом году необычно: в честь 300-летия Перми событие пройдёт на палубе теплохода «Александр Невский». Об этом сообщает председатель правления Ассоциации Сергей Филатов.

Теплоход с делегацией Международного союза коллекционеров на борту подойдёт к причалу у Речного вокзала 6 августа в 13.00. На палубе теплохода будет работать биржа обмена предметами коллекционирования. Гости из десятка городов привезут марки и открытки, значки и монеты, антикварные фарфор, бронзу, чугун и многое другое.

Среди участников речного похода — несколько очень известных российских коллекционеров. Так, прибудет основательница частного музея предметов с изображением бычков и коров «Му-Музей» Ирина Бочкова (Москва). Коллекция Ирины занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самое большое собрание изображений коров и быков в мире.

В составе делегации также руководитель Клуба юных филателистов Воронежа Светлана Мишурова — один из немногих представителей коллекционеров почтовых марок, который продолжает обучать искусству филателии юных коллекционеров. На счету её воспитанников большое число медалей российских и международных филателистических выставок.

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