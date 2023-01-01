Алёна Бронникова Администрация Пермского муниципального округа на аукционе реализовала участки под развитие туризма Победителями стали пермские предприятия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском муниципальном округе состоялся аукцион на право заключения договора аренды на три земельных участка для организации отдыха. По информации руководителя администрации округа Владимира Цветова, победителями стали предприятия из Перми.

О планах по реализации территорий для устройства рекреационных зон он сообщал в мае 2023 года. Торги состоялись в июле на электронной площадке РТС-тендер. Согласно размещённой информации, земельные участки предоставляются в аренду на 10 лет.

Территория площадью 7,4 тыс. кв. м в д. Карасье предназначена для благоустройства пляжа. Победителем стал ИП Геверц Кирилл Анатольевич, предложив за лот 112,4 тыс. руб., начальная цена увеличилась на 43,4 тыс. руб. Стоимость участка рядом с селом Троица площадью 125 тыс. кв. м повысилась на 49,2 тыс. руб. до 113,2 тыс. руб. Разрешённый вид использования: организация зон отдыха. Победителем стало ООО «Партнерстрой». Ещё один лот в д. Петровка с разрешённым видом использования также для организации зон отдыха был увеличился в цене на 49,4 тыс. руб. ООО «Агрофирма «Софроны» предложило за него 118,1 тыс. руб. Площадь участка — 75,8 тыс. кв. м.

«Желающих было достаточно — семь участников торгов на участок в деревне Карасье, семь участников претендовали на участок в Петровке, 10 участников — на землю в Троице. После подписания договора планируем встретиться с бизнесменами, обсудить их планы на развитие территорий», — сообщил в своём telegram-канале глава округа.

В мае на форму «Дни пермского бизнеса» Владимир Цветов презентовал туристические проекты — строительство пляжей и баз отдыха на территории Пермского округа. В прошлом году муниципалитет занял второе место в крае по турпотоку, а количество туристов превысило 150 тыс. человек.





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