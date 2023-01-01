Форум «Дни пермского бизнеса» объединил восемь тысяч участников Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба форума

В столице Прикамья завершился форум «Дни пермского бизнеса». Участниками мероприятия стали более 8 тыс. человек офлайн и онлайн.

На два дня пространство PermExpo стало главной площадкой делового общения пермского бизнеса. Инвестиции, кооперация, логистика, меры поддержки, финансы, экспорт, налоги, электронная торговля – на всех площадках форума предприниматели, инвесторы, эксперты и приглашённые гости совместно искали эффективные и рабочие инструменты развития и масштабирования своего дела. Предприниматели презентовали новые продукты и разработки, делились опытом, получали обратную связь и общались с представителями зарубежных компаний.

По словам губернатора Дмитрия Махонина, в 2023 году форум проходил в рамках 300-летия Перми, поэтому региональные власти постарались сделать его максимально насыщенным и полезным для бизнеса.

«Сфера МСП на сегодняшний день является основной сферой региональной экономики, так как в ней трудятся около 450 тыс. жителей нашего края. Правительство региона делает всё для того, чтобы пермским компаниям было комфортно работать, создавать инфраструктуру и новые рабочие места. Думаю, у нас с вами это отлично получается. Так, по росту численности нового бизнеса Пермский край находится на лидирующих позициях не только в Приволжском федеральном округе, но и в стране», – отметил глава региона.

Анна Быкова, руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края, отметила, что целевая аудитория форума – представители МСП и те, кто хочет начать своё дело. При этом кооперация – одна из важных задач в работе краевых властей. Решать её помогает региональный Центр инжиниринга, сервисы и платформы МСП РФ, на которых крупные компании, размещая свои заказы, находят партнёров среди предпринимателей из Пермского края.



Возможности этих механизмов для бизнеса на пленарном заседании представил заместитель генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Андрей Железняков.

«Наша задача, чтобы у малого и среднего бизнеса росли продажи и рентабельность. В этом направлении в регионе создано много инструментов поддержки, и не только финансовых. Мы помогаем бизнесу в продвижении своих товаров и брендов. В том числе для этого проводится форум «Дни Пермского бизнеса» и подобные мероприятия», – пояснила Анна Быкова.

По её словам, в программе форума были сессии для детского предпринимательства и представителей креативной индустрии. Социальные предприниматели презентовали успешные кейсы: например, проект «Физическая реабилитация участников и ветеранов боевых действий», а также проект «Бабушка с изюминкой», который объединяет активных людей старшего поколения, помогает им проявить творческие способности.

Фото: пресс-служба форума

Кроме того, участникам мероприятия представили выставку «300 детских изобретений к 300-летию Перми». В завершение первого дня состоялись торжественные церемонии награждения премий «Гении Прикамья» и «Экспортёр года».

Впервые на площадке форума главы 22 муниципальных образований презентовали инвестиционный потенциал территорий. Например, глава Березников Алексей Казаченко представил несколько проектов – от сферы туризма до промышленности. Часть из них уже реализуется с привлечением федеральных и региональных инвестиций. Глава Пермского округа Владимир Цветов презентовал туристические проекты – строительство рекреационных объектов: пляжей и баз отдыха. В 2022 году муниципалитет занял второе место в крае по турпотоку, а количество туристов превысило 150 тыс. человек.

Пользу площадки форума также отметил директор ТК «Пермский» Роман Тягунов. На стенде Чусовского городского округа были представлены различные сорта томатов и огурцов, выращенных в теплицах компании. По его словам, на одной площадке компании удалось познакомиться с потенциальными партнёрами и заказчиками, определить дальнейшие точки соприкосновения.

«Нам было важно поддержать родной округ, обратить внимание на его динамичное развитие со стороны делового сообщества и потребителей. Сейчас тренд на здоровое питание и спрос на свежие овощи только растут. На форуме участники смогли продегустировать наш продукт и убедиться в его качестве», – поделился Роман Тягунов.



В рамках биржи контактов пермские предприниматели смогли пообщаться с представителями зарубежных компаний. Представители Казахстана выразили высокую заинтересованность в пищевых продуктах края. Продегустировать угощения со всего Прикамья они смогли на объединённых стендах муниципальных образований.

А бизнес-послы Республики Беларусь отметили, что видят перспективы сотрудничества в сфере промышленности, цифровых технологий, а также туризма.

«К нам приехали представители из Беларуси и Казахстана. И были удивлены потенциалом Прикамья. В частности, наше недавно открытое прямое авиасообщение с Минском было положительно оценено белорусскими партнёрами, которые увидели туристический потенциал и готовы организовывать туры в наш регион», – отметил глава минэкономразвития Эдуард Соснин.

По итогам биржи контактов компании «Друзья Пармы» и «Витебск-тур» (Беларусь) подписали контракт на 5 млн руб. об оказании туристических услуг. Ранее соучредитель пермского туроператора Денис Пестов стал одним из победителей гранд-финала конкурса «Мастера гостеприимства». Он рассказал, что «Витебск-тур», который является провайдером одного из крупнейших агрегаторов «Слетать.ру», будет продвигать путешествия по Прикамью по всей сети белорусских турагентств.



«Им очень понравились наши продукты. Миссия «Друзей Пармы» – создание огромного туристического интереса к пермской земле. Мы адаптируем наши программы для гостей из Беларуси с учётом логистики», – пояснил Денис Пестов.

В рамках экспортной площадки исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортёров Юрий Шурыгин рассказал пермским предпринимателям об особенностях локализации части производства на территории стран СНГ.

Важной темой форума стало развитие электронной коммерции и инвестиции в новые рынки. Ведущие специалисты крупных маркетплейсов: «Озон», «СберМегаМаркет» и «Яндекс.Маркет» поделились информацией, как платформы помогают предпринимателям увеличивать продажи.

Новинку, направленную на импортозамещение в сфере спортивной обуви, представила пермская фабрика TREK. Участникам форума презентовали экспериментальную модель футбольных бутсов. Тестировать обувь будут юные футболисты академии «Амкара» и регбисты.

Отдельное внимание в программе форума уделили развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей в Пермском крае. Эксперты и представители сообщества электромобилистов Прикамья обсудили тренды рынка. Корпорация ПСС представила участникам свою продукцию – станции для зарядки электромобилей, которые производят в Перми.

Всего в зоне «Экспо» более ста компаний презентовали свои уникальные возможности, бизнес-кейсы, а некоторые смогли найти новых партнёров и клиентов.

На площадке форума оба дня предприниматели также могли получить консультации в сфере льготного финансирования, субсидий и нефинансовой помощи у специалистов более двадцати инфраструктур господдержки и восьми банков.

Ежегодный форум «Дни пермского бизнеса» проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ.



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