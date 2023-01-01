В августе в Перми закроют движение трамваев по улице Мира Пассажирам предлагают пересесть на автобусы Поделиться Твитнуть

ул. Мира / фото: fotohost.ru

В Перми началась подготовка к масштабному ремонту трамвайных путей на ул. Мира в Индустриальном районе. В ближайшее время будет остановлено движение электротранспорта на участке от ул. 9 Мая (депо Балатово) до улицы Свиязева. Как отметили в дептрансе, ремонт будет проведён в рамках модернизации системы электротранспорта краевой столицы, которую проводит ООО «Мовиста Регионы Пермь».

Сейчас идёт подготовка временных остановок для компенсационного автобусного маршрута №62.

Точная дата начала ремонта трамвайных путей и полной остановки работы трамвайных маршрутов №2 и №12 будет сообщена дополнительно.

Для поездок в Осенцы пассажиры смогут воспользоваться автобусом №62. Он будет продлён на время закрытия трамвайного сообщения. Автобусные остановки по ул. Промышленной будут организованы вблизи существующих трамвайных. Также в мэрии анализирует необходимость корректировки расписания и других маршрутов.

Срок окончания ремонта трамвайных путей на ул. Мира не сообщается.

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