В августе в Перми закроют движение трамваев по улице Мира
Пассажирам предлагают пересесть на автобусы
В Перми началась подготовка к масштабному ремонту трамвайных путей на ул. Мира в Индустриальном районе. В ближайшее время будет остановлено движение электротранспорта на участке от ул. 9 Мая (депо Балатово) до улицы Свиязева. Как отметили в дептрансе, ремонт будет проведён в рамках модернизации системы электротранспорта краевой столицы, которую проводит ООО «Мовиста Регионы Пермь».
Сейчас идёт подготовка временных остановок для компенсационного автобусного маршрута №62.
Точная дата начала ремонта трамвайных путей и полной остановки работы трамвайных маршрутов №2 и №12 будет сообщена дополнительно.
Для поездок в Осенцы пассажиры смогут воспользоваться автобусом №62. Он будет продлён на время закрытия трамвайного сообщения. Автобусные остановки по ул. Промышленной будут организованы вблизи существующих трамвайных. Также в мэрии анализирует необходимость корректировки расписания и других маршрутов.
Срок окончания ремонта трамвайных путей на ул. Мира не сообщается.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.