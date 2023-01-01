Андрей Стрельцов «Парма» хочет заполучить игрока сборной США Кандидатом в состав пермского клуба является игрок испанского «Бетиса» Поделиться Твитнуть

Би Джей Джонсон / фото: mavink.com

Контракт между пермским баскетбольным клубом и американским игроком Би Джей Джонсоном может быть заключен в ближайшее время. Об этом сообщает telegram-канал «Перехват».

Баскетболист имеет опыт выступления в НБА, четыре сезона играя за «Атланту», «Сакраменто» и «Орландо».

В прошлом сезоне баскетболист отметился в составе испанского «Бетиса». ​Следует сказать, что ​ он сыграл во всех 34 матчах, набирая в среднем 11 очков за 27 минут игрового времени.

Есть у Би Джей Джонсона и опыт выступлений за национальную сборную США по баскетболу. Он сыграл два матча в отборе на предстоящий Кубок мира.

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