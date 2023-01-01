Андрей Стрельцов
«Парма» хочет заполучить игрока сборной США
Кандидатом в состав пермского клуба является игрок испанского «Бетиса»
Контракт между пермским баскетбольным клубом и американским игроком Би Джей Джонсоном может быть заключен в ближайшее время. Об этом сообщает telegram-канал «Перехват».
Баскетболист имеет опыт выступления в НБА, четыре сезона играя за «Атланту», «Сакраменто» и «Орландо».
В прошлом сезоне баскетболист отметился в составе испанского «Бетиса». Следует сказать, что он сыграл во всех 34 матчах, набирая в среднем 11 очков за 27 минут игрового времени.
Есть у Би Джей Джонсона и опыт выступлений за национальную сборную США по баскетболу. Он сыграл два матча в отборе на предстоящий Кубок мира.
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