Из ТЦ «Гостиный двор» в Перми эвакуировали посетителей Поделиться Твитнуть

Утром в четверг, 3 августа, из ТЦ «Гостиный двор» на пр. Комсомольском в Перми были эвакуированы работники и посетители. Администрация по громкой связи попросила всех покинуть помещения и выйти на улицу, сославшись на «технические причины».

В ГУ МЧС по Пермскому краю позднее сообщили, что в торговом центре проводилась проверка систем оповещения, причин для беспокойства нет.

ТЦ возобновил работу.

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