Алёна Бронникова Рейс из Перми в Стамбул не смог вылететь из-за неисправного двигателя Самолёт задержали на 12 часов Поделиться Твитнуть

В Международном аэропорту Пермь на 12 часов задерживается рейс авиакомпании Red Wings. Согласно информации telegram-канала AVIAINCIDENT, самолёт должен был вылететь в Стамбул 3 августа в 01:30 по пермскому времени, но экипаж сообщил, что не запустился левый двигатель судна.

«Экипаж самолёта RRJ-100 запросил выталкивание в точку запуска и запуск двигателей для отправления 02 августа 2023 в 23:21 (мск). Экипаж запросил возврат в 23:37 на стоянку по технической причине. После уточнения причины доложил о незапуске левого двигателя», — сообщает AVIAINCIDENT.

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта, рейс перенесён на 13:30. В данный момент ведётся регистрация.

Накануне в аэропорту Минеральных Вод задержался вылет рейса № 627 до Перми. Готовый к взлёту самолёт авиакомпании «Азимут» в 00:25 (мск) вернули на стоянку из-за неисправности системы кондиционирования.





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