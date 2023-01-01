Самолёт не смог вылететь из Минеральных Вод в Пермь из-за неисправности Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В среду, 2 августа, в аэропорту Минеральных Вод задержался вылет рейса № 627 до Перми. Готовый к взлёту самолёт авиакомпании «Азимут» в 00:25 (мск) вернули на стоянку из-за неисправности системы кондиционирования. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

Согласно данным аэропорта Большое Савино, пассажиры рейса всё-таки добрались до Перми. Самолёт приземлился в 07:10 по пермскому времени — на два часа позже, чем по расписанию.

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