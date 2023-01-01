Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Основной площадкой «Флаэртианы» в Перми будет киноцентр «Премьер» Фестиваль пройдёт уже в 23-й раз Поделиться Твитнуть

Основные кинопоказы Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» пройдут, как и в прежние годы, в киноцентре «Премьер» (ул. Пионерская, 17). Об этом «Новому компаньону» сообщили в министерстве культуры Пермского края.

При этом в ведомстве добавили, что окончательное решение по всем фестивальным площадкам Пермская синематека надеется представить на следующей неделе.

Ранее ряд пермских СМИ сообщали, что фестиваль вместе с его организатором — Пермской синематекой — переезжает в кинотеатр «Кристалл», однако эта новость не подтверждается.

«Флаэртиана» в 2023 году пройдёт в Перми с 15 по 21 сентября уже в 23-й раз. Традиционно зрители увидят три конкурсные программы: международную, национальную и студенческую. В программу международного конкурса вошло 13 фильмов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.