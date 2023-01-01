Глава СКР взял на контроль следствие по смертям пациентов в больнице в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль следствие по смертям пациентов в больнице города Чайковского Пермского края. Информация размещена на сайте ведомства.

Родственники пациентов обратились в приёмную Бастрыкина в социальной сети, выразив недовольство ходом и результатами расследования качества медпомощи в местной больнице.

В настоящее время СУ СКР по Пермскому краю расследует три уголовных дела и проводит две процессуальные проверки. Глава СК РФ потребовал представить информацию о ходе и результате проверок, расследовании дел и в целом по ситуации, о которой рассказали жители Чайковского.

Как напоминает сайт perm.aif.ru, в декабре 2022-го и в мае 2023 года года пациенты чайковской городской больницы выпали из окон и погибли. В январе 2023 года под окнами одного из отделений нашли замёрзшее тело 77-летнего пациента. На качество медпомощи пожаловались родные двух пациентов, которые умерли в отделении неврологии.

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