Андрей Стрельцов Пермский прыгун с трамплина Евгений Климов стал призёром международного турнира Поделиться Твитнуть

Евгений Климов

teamrussia.pro

В Сочи состоялся Международный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Кубок Горного орла -2023. ​ В нём приняли участие лучшие спортсмены России, Казахстана и Беларуси. Одним из главных претендентов на победу был​ ​ представляющий Пермский край Евгений Климов.

Он стал вторым, выступая в составе смешанной команды в первый день согреваний, а затем повторил результат уже на большом трамплине в индивидуальных соревнованиях.

Ещё один прикамец Владислав Мустафин в индивидуальном первенстве занял 14-е место.

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