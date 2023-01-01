Андрей Стрельцов
Пермский прыгун с трамплина Евгений Климов стал призёром международного турнира
В Сочи состоялся Международный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Кубок Горного орла -2023. В нём приняли участие лучшие спортсмены России, Казахстана и Беларуси. Одним из главных претендентов на победу был представляющий Пермский край Евгений Климов.
Он стал вторым, выступая в составе смешанной команды в первый день согреваний, а затем повторил результат уже на большом трамплине в индивидуальных соревнованиях.
Ещё один прикамец Владислав Мустафин в индивидуальном первенстве занял 14-е место.
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