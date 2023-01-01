Андрей Стрельцов «Молот» проиграл во втором контрольном матче «Ижстали» Команде из Удмуртии удалось взять реванш за вчерашнее поражение Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В повторной игре между «Молотом» и «Ижсталью» была зафиксирована победа гостей. Счёт поединка 5:3. Голы в пермский хоккейный клуб забили Кирилл Коржаков, Дмитрий Аржавин, Артем Науменко. В отличие от вчерашнего матча, который пермяки выиграли со счётом 3:1, тренеры дали сыграть больше времени молодым игрокам.

После встречи главный тренер ХК «Молот» Сергей Бердников заявил: «Конечно, мы планировали проверить всех ребят, которые к нам приехали, которые были у нас, тех игроков, которых пригласили. Поэтому я считаю, что определённый рисунок уже вырисовывается, будем работать дальше».

Следующий товарищеский поединок «Молот» проведёт 12 августа против МХК «Молот».

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