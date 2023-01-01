В Пермском крае пятый день ищут уехавшую с дачи 15-летнюю школьницу Поделиться Твитнуть

фото: Регион59

Поисковый отряд «Регион59» обратился с просьбой к жителям Прикамья помочь в розыске 15-летней Алёны Ольховой. О её местонахождении ничего не известно уже пятые сутки.

Последний раз её видели вечером 28 июля 2023 года, когда она уехала с дачи в Добрянском районе, станция Пальники.

Приметы Алёны: рост 165 см, плотное телосложение, рыжие волосы до плеч. Предположительно, была одета в чёрное платье в горошек и белые кроссовки.

Людей, которым что-либо известно о местонахождении Алёны, просят сообщить в правоохранительные органы или по телефонам волонтёров: 8-912-880-41-60, 8-958-244-12-84.

Также члены отряда просят максимальный репост этой информации для распространения и помощи в поисках девочки, передаёт «Рифей».





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