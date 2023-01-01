СКР не будет возбуждать дело о доведении до самоубийства главы ГИБДД Горнозаводского округа Поделиться Твитнуть

Фото: сообщество «Госавтоинспекция г. Горнозаводск» ВКонтакте

По результатам процессуальной проверки следователи не обнаружили признаков насильственной смерти главы ГИБДД Горнозаводского округа Пермского края Андрея Фомина и не нашли оснований для возбуждения уголовного дела по статье «Доведение до самоубийства». Об этом сообщает источник perm.aif.ru. Подробности проверки не разглашаются.

СКР уведомил заинтересованных лиц о результатах проверки в соответствии с законодательством.

Напомним, глава ГИБДД Горнозаводского округа Андрей Фомин был найден мёртвым в своём служебном кабинете, при нём были обнаружены табельное оружие и предсмертная записка, в которой он обвинял начальство.

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