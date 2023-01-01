Максим Артамонов В Пермском крае покончил с собой глава окружной Госавтоинспекции Андрей Фомин Его тело было обнаружено в служебном кабинете Поделиться Твитнуть

Фото: сообщество «Госавтоинспекция г. Горнозаводск» ВКонтакте

В Горнозаводске начальник окружного отделения Госавтоинспекции Отделения МВД России Андрей Фомин покончил с собой. Тело полицейского было обнаружено в служебном кабинете. Об этом сообщает telegram-канала Baza.

По информации издания, полицейский оставил предсмертную записку, обвинив в случившемся своё руководство. Также на месте происшествия было найдено табельное оружие — пистолет Макарова. У погибшего остались двое детей, он был в разводе.

Смерть полицейского подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, сообщает Properm.ru. По данным ведомства, его тело было обнаружено 26 мая. Сейчас проводится комплекс мероприятий, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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