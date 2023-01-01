Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Археологи Пермского педуниверситета нашли древнюю игру Поделиться Твитнуть

фото: ПГГПУ

В ходе раскопок Рождественского городища исследователи Камской археолого-этнографической экспедиции ПГГПУ обнаружили комплект для игры в альчики. Это развлечение было популярно у древних кочевников и было привнесено на территорию оседлых племён лесной полосы Евразии. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе Пермского государственного гуманитарного педагогического университета.

Рождественское городище является крупнейшим средневековым археологическим памятником Пермского края и имеет большое историческое значение. В этом году археологи обнаружили различные предметы, связанные с хозяйством и бытом жителей городища, включая металлические детали костюма, украшения, инструменты, оружие и конское снаряжение.

Особый интерес вызвали предметы из таранных костей надкопытного сустава мелкого рогатого скота, которые имеют форму, близкую к параллелограмму. Эти предметы являются компонентами для игры в альчики и помогают более подробно изучить повседневность прошлого. Исследователи считают, что игра в альчики была привнесена на территорию Пермского края выходцами из Волжской Булгарии. Найденные артефакты позволяют лучше понять жизнь и досуг людей, живших много веков назад.

фото: ПГГПУ

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