Андрей Стрельцов «Молот» начал подготовку к сезону с победы В первом контрольном матче обыграна «Ижсталь» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Первые товарищеские матчи в рамках предсезонной подготовки провели хоккеисты «Молота». На своём льду подопечные Сергея Бердникова приняли клуб из столицы Удмуртии. Пермская команда сумела забросить в ворота соперников по шайбе в каждом периоде, а соперники смогли отличиться только однажды. Голы в составе победителей забили Роман Ивашов и дважды Константин Рыжов.

Уже 2 августа команды вновь выяснят отношения между собой. Начало игры в 13.00, вход свободный.​

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