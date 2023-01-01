На сельском кладбище в Пермском крае вандалы повредили около сотни памятников и крестов Поделиться Твитнуть

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Полиция начала расследование инцидента на кладбище в с. Мысы Краснокамского городского округа Пермского края. Там неизвестные вандалы разрушили и разбили десятки памятников.

Полицию вызывал советник главы Краснокамска М. Жданов, сигнал о происшествии он получил от копальщиков, которые работают на кладбище.

По словам местных жителей, повреждены минимум 68 надгробий, повалено много крестов. Сегодня сотрудники МВД продолжат оперативные мероприятия на месте происшествия.

Люди, побывавшие на мысовском кладбище 1 августа, были потрясены увиденным. «Чудовищный вандализм, иначе этот поступок не назовёшь», «Ничего святого не осталось», «Сходите проверьте погосты своих родных и близких», — поделились они эмоциями в соцсетях.

Напомним, в России установлена ответственность за надругательство над местами захоронения умерших. Ст. 244 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Жители Мысов вспоминают, что вандалы уже совершали набег на местное кладбище, будто бы было заведено уголовное дело, но виновных так и не нашли.

На запрос «Нового компаньона» из ГУ МВД по Пермскому краю пришёл ответ:

«1 августа в отдел полиции Краснокамска поступило сообщение о том, что на одном из кладбищ городского округа были обнаружены поврежденные надгробия. В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению противоправных действий».

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