ФСБ перекрыла в Перми канал поставки контрафактных сигарет и алкоголя Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

Силовики перекрыли канал поставок контрафактного алкоголя и сигарет в Перми, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

В незаконных поставках продукции уличены два жителя краевого центра. По данным оперативников, злоумышленники привозили товар из Москвы, размещали на складах и оттуда же сбывали контрафакт.

В ходе оперативных мероприятий было изъято более 288 тыс. пачек сигарет и тара со спиртосодержащей продукцией объёмом более 5 тыс. л.

Общая стоимость изъятого товара превысила 20,5 млн руб. ФСБ передала материалы в полицию, где были возбуждены уголовные дела. Сейчас правоохранители устанавливают виновных в совершении преступления, передаёт сайт perm.aif.ru.

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