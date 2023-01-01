В Перми на Гайве без воды останутся более 150 домов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье», 6 августа в Перми запланированы масштабные аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения. Они пройдут в Орджоникидзевском районе города (м/р Гайва) и оставят без воды жителей более 150 многоквартирных домов.

Работы планируется проводить с 9:00 до 20:00.

В зону отключения попадут здания по по улицам Гайвинская, Графтио, Двинская, 1-й Дубровский переулок, 2-й Дубровский переулок, Барнаульская, Вильямса, Звенигородская, Маршала Толбухина, Никитина, Карбышева, Лобвинская, Писарева, Репина.

Список номеров домов опубликован на сайте компании.

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