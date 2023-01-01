Август в Пермском крае ожидается очень тёплым Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в августе ожидается очень тёплая погода. Температура воздуха в регионе будет примерно на 3-4 градуса выше нормы. При этом на юге Прикамья сохранится дефицит осадков. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Первая половина месяца будет жаркой. В дневные часы столбики термометров будут подниматься до +22…+28 градусов. При этом в первой пятидневке есть благоприятные условия для ливней и гроз, а потом снова наступит период сухой погоды, особенно на юге края, и экстремального маловодья на реках. На севере региона прогнозируется достаточное увлажнение.

Во второй половине месяца ожидается понижение температуры воздуха до нормы или чуть ниже нее. «В этот период метеорологическое лето закончится», — сообщили синоптики.

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