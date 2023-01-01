Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» У Пермского балета заканчивается лицензия на «Ромео и Джульетту» Последние показы состоятся в октябре Поделиться Твитнуть

Пермский академический театр оперы и балета

В Пермском театре оперы и балета 12 и 13 октября в последний раз будет показан балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» (12+) в хореографии британского классика Кеннета Макмиллана. Завершается действие лицензии Фонда Макмиллана, и она не будет продлена. Об этом театр сообщает в своих социальных сетях.

Балет был поставлен в 2013 году по инициативе и под музыкальным руководством Теодора Курентзиса. Тогда же была получена лицензия на пять лет; в 2018-м она была продлена на аналогичный срок, постановка была обновлена под руководством репетиторов Фонда Макмиллана. В этом году истекает второй пятилетний срок, и продления не будет.

До 2013 года в репертуаре Пермского балета была оригинальная версия «Ромео и Джульетты» в хореографии Николая Боярчикова, которая шла на пермской сцене 35 лет.

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